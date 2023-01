Alexandre Nero - Reprodução/Instagram

São Paulo - Alexandre Nero passou por um susto com a saúde e precisou se afastar das gravações da novela Travessia. O ator sofreu uma crise renal e resolveu se manifestar nas redes. Através do Twitter, o artista comentou sobre como tudo aconteceu e relatou a dor intensa que sentiu.

"Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim", contou. "No meio do rim tinha uma pedra / Tinha uma pedra no meio do rim / Nunca me esquecerei desse acontecimento / Na vida de meus ureteres tão fatigados", escreveu ele, brincando com um poema.

Com a volta do ator, até mesmo a Globo se pronunciou através do Instagram do Gshow. "Ficamos muito felizes de que ele já está recuperado e de volta às gravações. Já queremos mais cenas Steloisa para aquecer nosso coração", comentaram eles.