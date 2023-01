Patrick Pessoa, Camila Pitanga, Benedita da Silva e Antônio Pitanga - Vitor Pereira / AgNews

Publicado 06/01/2023 11:01 | Atualizado 06/01/2023 12:07

Rio - Famosos aproveitaram a noite de quinta-feira para prestigiar a apresentação de Chico Buarque no Vivo Rio, casa de espetáculos localizada no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade. A temporada de shows, que faz parte da turnê nacional "Que Tal um Samba?" , conta com a participação da convidada Mônica Salmaso e está com todos os ingressos esgotados.

Entre as personalidades presentes, a cantora Teresa Cristina foi uma das primeiras a chegar no evento com a filha, Lorena, de 13 anos. Além das duas, estavam Camila Pitanga, acompanhada pelo namorado, Patrick Pessoa, e também por seu pai, Antônio Pitanga e a madrasta, a deputada federal Benedita da Silva. Os atores Andréia Horta, Alice Wegmann e Marcos Pitombo aproveitaram para, igualmente, marcar presença no espetáculo.

