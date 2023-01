Preta Gil e Carolina Dieckmann - Reprodução Internet

Preta Gil e Carolina DieckmannReprodução Internet

Publicado 11/01/2023 07:29

Rio - Vários famosos demonstraram seu apoio à cantora Preta Gil, de 48 anos, que anunciou um diagnóstico de câncer no intestino , na noite desta terça-feira. A atriz Carolina Dieckmann, que é uma das melhores amigas da artista, fez uma homenagem no Instagram.

fotogaleria

"Você que está aqui provavelmente já sabe: Preta é um sol na minha vida, um amor de irmã -que escolhemos ser uma pra outra - e isso que não é de sangue é mais do q qualquer palavra dita é a coisa mais bonita de ter e sentir. hoje teve o evento de lançamento da minha novela; eu fui, mas diante da noticia que todos nós tivemos há pouco, não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo que habite meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro", iniciou, fazendo referência à festa de "Vai na Fé", próxima novela das 19h da TV Globo.



"Agora e aqui tudo em mim respira o nome dela; amanhã será um novo dia; glória a Deus, preta maria", finalizou a atriz.

Preta Gil também recebeu apoio de amigos como Ivete Sangalo, Tatá Werneck, a cantora Simony, que também passou por um câncer recentemente, Fátima Bernardes, entre outros. Confira:

Ivete Sangalo, cantora: "Minha irmã, minha Pretinha linda. Você sabe bem como uma guerreira, forte e potente como você, já sabe como tudo isso vai ser. Deus contigo em cada passo que você dá. Estou aqui sempre, por você a qualquer hora e momento. Te amo infinito, meu amor".

Sabrina Sato, apresentadora: "Minha amiga tão amada, estamos com você. Vai dar tudo certo".

Tatá Werneck, atriz: "Vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Te amo".

Fátima Bernardes, apresentadora: "Já estou rezando para que você se recupere logo. E assim será, com certeza. Meu carinho pra você".

Bela Gil, irmã de Preta: "Te amo, irmã. Vamos juntas e de mãos dadas".

Thiaguinho, cantor: "Eu te amo tanto. Vai ficar tudo bem. Estamos contigo".

Ingrid Guimarães, atriz: "Preta, querida, já deu tudo certo. Você é muito amada".