Giovana Leão é uma dos participantes da Casa de VidroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/01/2023 15:12 | Atualizado 12/01/2023 15:17

Rio - Giovanna Leão, aos 25 anos, saiu da casa de vidro do "BBB", após não ter sido selecionada pelo público para entrar na edição deste ano do "Big Brother". A empresária se pronunciou, nesta quinta-feira (12), em uma live oficial do reality sobre as polêmicas e cancelamentos que sofreu dentro do confinamento da casa de vidro.

Os quatro participantes permaneceram no Shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por três dias, enquanto o público votava em quem entraria na casa. Giovanna foi cancelada na internet durante esse período e se mostrou abalada quando os visitantes levaram a informação. Sobre o cancelamento, a empresária disse: "Desde o começo pegaram coisas antigas, que eu errei e pedi desculpas na época. Todo mundo erra. Todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo já falou algo errado"

A ruiva chorou quando percebeu o ataque e se explicou: "Eu tentava me explicar. Chegou num ponto que eu fiquei em desespero e chorei. Isso no primeiro dia. Eu expliquei uma, duas, três... E desisti. No segundo dia, eu disse: 'chega'. Eu sou de verdade". O público também desenterrou de suas redes sociais uma possível briga com uma blogueira, sobre isso Giovanna contou: "Qualquer ponta solta que tiver na sua vida, amarra bem. Não imaginei que as pessoas fossem tirar as coisas do contexto. Como estava resolvido há muitos anos, eu pensei que a pessoa não fosse querer resgatar isso"

Após dois dias de confinamento a ruiva já dava indícios da vontade de desistir do programa, e se abriu: "Teve um único momento, que teve uma leva de pessoas xingando muito pesado. Teve um momento que eu me perguntei: 'vale a pena tudo isso?' Mas acho que deu meia hora e eu lembrei dos rostos dos meus pais"