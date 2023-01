Fátima Bernardes e a filha, Bia Bonemer - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2023 12:44 | Atualizado 11/01/2023 12:55

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar um clique ao lado da filha, Beatriz Bonemer, fruto de seu antigo casamento com William Bonner. A apresentadora, que viajou com a herdeira a fim de passar as férias em Pernambuco, aproveitou para elogiar a jovem no Instagram.

"Quando a filha vira parceira de viagem. Só amor", escreveu Fátima na legenda da imagem em que as duas aparecem sorridentes de biquíni, curtindo uma das praias do estado. Mãe de trigêmeos, a apresentadora também tem Laura e Vinícius, de 25 anos de idade.

Nos comentários do post, seguidores enviaram inúmeras mensagens de carinho para as duas. "Lindas!", escreveu uma internauta. "Gêmeas!", pontuou outra, referindo-se à semelhança entre mãe e filha. "Perfeitas", opinou uma terceira. "Que nosso senhor Jesus continue abençoando vocês!", desejou uma fã.