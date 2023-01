Manoel Soares, Karol Conká e Thiago Oliveira prestigiam pré-estreia do filme sobre Whitney Houston

Rio - Manoel Soares e Thiago Oliveira levaram suas respectivas mulheres, Dinorá Rodrigues e Bruna Matuti, para prestigiar a pré-estreia do filme "I Wanna Dance With Somebody - A História de Whitney Houston", em São Paulo, na noite desta terça-feira. Quem também marcou presença no evento foi a cantora Karol Conká.

O longa tem estreia prevista para esta quinta-feira (12) nos cinemas do Brasil. Estrelado por Naomi Ackie e dirigido por Kasi Lemmons, a cinebiografia promete retratar a trajetória da artista desde a época em que ela cantava em coro de igreja até alcançar a fama. Whitney Houston morreu em 2012, vítima de um afogamento acidental. Na epóca, a cantora enfrentava uma depressão e estava fazendo tratamento psiquiátrico com antidepressivos e ansiolíticos.

