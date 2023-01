Preta Gil e Gilberto Gil - Reprodução Internet

Preta Gil e Gilberto GilReprodução Internet

Publicado 11/01/2023 16:16

Rio - Gilberto Gil usou o Instagram, nesta quarta-feira, para demonstrar apoio à filha, Preta Gil, diagnosticada com um câncer no intestino. O cantor de 80 anos publicou um trecho do documentário "Em Casa com os Gil", da Amazon Prime, em que a mãe de Francisco aparece falando sobre a importância da música "Realce" em sua vida e a homenageou.

fotogaleria

"Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você ", escreveu Gil na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)