Celina Locks e Ronaldo Fenômeno ficam noivos em viagem à República DominicanaReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 21:53

Rio - Ronaldo Fenômeno, de 46 anos, e Celina Locks, 31, estão noivos! Juntos desde 2015, o casal anunciou a novidade nas redes sociais, em postagem feita pela modelo no Instagram. "Sim, eu aceito! Te amo para sempre", escreveu a loira, na legenda das fotos em que os dois aparecem abraçados e ela ostenta o anel de noivado. "Te amo", respondeu o ex-jogador da Seleção Brasileira, nos comentários.

O pedido foi feito durante a viagem que o casal faz a Punta Cana, na República Dominicana, junto com os filhos de Ronaldo. "Viva o amor!", declarou o primogênito do craque, Ronald, de 22 anos, ao postar cliques junto com o pai e a madrasta. O DJ é fruto do antigo casamento entre o empresário e Milene Domingues, que celebrou a notícia: "Ah, que maneiro!!! Só o amor constrói. Deus proteja e abençoe sempre", disse a comentarista esportiva.

Ronaldo também é pai de Alex, de 17 anos, Maria Sophia, de 14, e Maria Alice, 12, todos frutos de relacionamentos anteriores do ex-centroavante. O empresário conheceu Celina na festa de um amigo em comum e os dois assumiram o namoro em fevereiro de 2015.