Luciana Gimenez está internada em um hospital de Aspen, nos EUA, após sofrer acidente na neveReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 21:08

Rio - Luciana Gimenez voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, nesta quinta-feira, após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora de 53 anos publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que falou sobre a medicação que tem tomado para controlar as dores que sente. No último sábado, a ex-modelo fraturou a perna esquerda em quatro lugares diferentes depois de sofrer uma queda.

"Gente, eu estou aqui no hospital de Aspen e vocês não estão entendendo a quantidade de coisa que tem aqui no quarto. Você toma remédio para dor e você fica meio fora da realidade, por isso que não estou falando tão bem com vocês agora. Agora, quando passa o efeito do remédio, eu consigo falar um pouco melhor. Então é isso. Daqui a pouco falo mais com vocês", afirmou ela.

Na quarta-feira, Luciana foi sincera ao desabafar sobre as dores que sente mesmo com a perna imobilizada: "Cada dia é um dia e hoje tem sido bem difícil, pois as dores continuam. A medicação tem ajudado a suportar, mas... Só quem passou por isso entende a dor e o incômodo que é colocar pinos e parafusos no corpo", disse a apresentadora.

Luciana Gimenez foi internada e passou por uma cirurgia de emergência, no fim de semana, após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, no estado americano do Colorado. A apresentadora do "Superpop" teve a perna esquerda imobilizada fraturar o membro em quatro lugares diferentes. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente.