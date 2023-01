Luciana Gimenez surge em vídeo para comentar primeiros momentos depois de sofrer acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 22:11

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, atualizou suas redes sociais, nesta sexta-feira, com mais detalhes sobre o acidente que sofreu enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a apresentadora, que já recebeu alta hospitalar, revelou que se lembra de "flashes" do momento em que fraturou a perna esquerda e relatou a situação tensa que enfrentou ao lado dos filhos, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.

"Meus filhos me viram gritando de dor. Na hora em que eu estava caída, só estávamos eu e ele. Na minha cabeça, vinham todos os tipos de pensamentos. Um deles era 'Meu Deus, não quero que eles se apavorem e tenham medo de esquiar'. Doía tanto que eu não conseguia falar nada. Eu tive que gritar", desabafou a ex-modelo, visivelmente emocionada. "Segurava minha bota e minha perna estava quebrada para vários lados. Olhava para a cara do Lorenzo, meu filho de 11 anos, e pensava 'o que vou ensinar para esse menino?'. Não teve jeito", continuou.

Gimenez ainda contou que demorou para ser socorrida e levada para o hospital onde passou por uma cirurgia de emergência. "Onde a gente estava na montanha, o sinal (de telefone) estava ruim. Duas pessoas pararam para a ajudar, e o ski patrol demorou. A primeira pessoa que a gente conseguiu contato demorou uns 10 minutos, mas ela chamou outra pessoa, que demorou mais uns 15 minutos. Meia hora fazendo o que a gente gosta passa rapidinho. Meia hora com dor é uma eternidade", disse.

Em seguida, Luciana foi sincera ao comentar a dor que sente, sendo esta a primeira vez que fratura algum osso de seu corpo: "De 1 a 10, a dor era 15. Eu sei que muitas pessoas já passaram por isso. Eu nunca tinha quebrado nada, e hoje sei o que é a dor de uma fratura. Estou morrendo de medo, nem sei do quê. Agora começou a doer de novo, e a gente tem que respeitar os horários dos medicamentos", afirmou.

"Só consigo pensar como às vezes a gente não dá o devido valor para as coisas normais da vida. Ontem à noite, foi muito difícil porque estou sem posição. A perna tem que ficar pra cima porque está muito inchada para não dar coágulo e trombose, e é com isso que a gente está se preocupando. Tenho que tomar injeção na barriga para não ter trombose", completou a apresentadora.