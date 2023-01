Mari Gonzalez compra 12 caixas de ovos por engano - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez compra 12 caixas de ovos por enganoReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 20:07

Rio - Mari Gonzalez dividiu uma situação inusitada com seus seguidores, nesta sexta-feira. A influenciadora digital revelou ter feito uma compra de 12 caixas de ovos, quando sua intenção era adquirir 12 unidades de ovos, uma dúzia. "Hoje aprontei mais uma: era pra pedir uma dúzia de ovos. Pedi errado e vieram aqui pra casa 12 caixas de ovos. Agora tome ovo pra dentro", brincou ela, ao relatar a situação no Twitter.

fotogaleria

A ex-participante do "BBB 20" ainda mostrou a entrega nos Stories do Instagram e filmou a reação do noivo, o também ex-BBB Jonas Sulzbach: "Não tem onde guardar, amor", comenta ele. "Gracyanne (Barbosa), corre aqui", completou Mari, citando a musa fitness que já revelou fazer uma dieta em que consome 40 ovos por dia.

A mulher de Belo viu as postagens e reagiu em seus Stories: "Isso com certeza é um convite! Me chama que eu resolvo em um dia", disse a fisiculturista.