Poliana Rocha desabafa sobre saudade da mãe, EponinaReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2023 13:42

Rio - Poliana Rocha, de 46 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para lamentar a ausência da mãe, Eponina Rocha. No Instagram, a esposa de Leonardo, que lidou com a perda do cachorro de estimação recentemente , desabafou sobre a sensação de "vazio" após o regresso da mãe para a própria casa.

Nos stories, a influenciadora entrou no quarto em que a mãe costuma ficar hospedada e gravou o local vazio e silencioso. "Gente, eu estou aqui em casa, aprontando para ir num aniversário. E aí, vim no quartinho onde minha mãe fica hospedada aqui em casa, e está um 'vazião'. Ela foi embora hoje. Ela fica aqui em casa uns 10 dias e depois vai querendo o cantinho dela", contou.

"Eu falei: 'mãe, o dia que a senhora quiser morar comigo, eu estou aqui de braços abertos te esperando'. Mas isso é uma decisão dela, né?! Que eu super respeito. Mas ela está fazendo muita falta hoje aqui", lamentou a loira.

Ao voltar da festa, já de pijamas, Poliana também desabafou sobre a saudade que sente de Romeo, seu cãozinho de estimação. "Gente, deixa eu contar para vocês, cheguei em casa, tomei um banhozinho, pus o pijama da Maria Alice e estou aqui com a porta aberta... Vocês acreditam que eu estava esperando o Romeo entrar para fechar a porta do quarto? E agora que me vem na cabeça que ele não está mais aqui. Eu vou fechar, mas é um dos momentos que a gente passa que é triste quando a gente perde um cachorrinho, afirmou.