Ticiane Pinheiro curte as férias na Bahia Reprodução do Instagram

Publicado 13/01/2023 12:55

Rio - Ticiane Pinheiro, de 46 anos, segue curtindo as férias na Bahia. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, se divertiu durante um passeio de barco, nesta sexta-feira, e compartilhou um clique do momento com os fãs através do Instagram. De biquíni, a mulher de César Tralli exibiu o corpo escultural. "All Mare", escreveu ela na legenda.

Como era de se esperar, Tici recebeu vários elogios dos internautas. "Essa mulher é maravilhosa", comentou um fã. "Linda" disse outro. "Está uma diva", afirmou uma terceira pessoa.

Ticiane e César estão casados há cinco anos. Os dois são papais de Manuella, de 3 anos. A apresentadora ainda é mãe de Rafaella Justus, de 13 anos, fruto do antigo casamento com Roberto Justus.