Publicado 13/01/2023 22:44

Rio - Tatá Werneck, de 39 anos, e Rafa Vitti, de 27, trocaram declarações nas redes sociais, nesta sexta-feira, ao completarem seis anos de relacionamento. A apresentadora do "Lady Night" usou o Instagram para compartilhar um clique dos dois com a filha do casal, Clara Maria, 3, curtindo um dia de praia.

"Parabéns! 6 anos juntos! Que venham mais 3 (risos)", brincou a humorista, com muito bom humor ao comparar a relação a um contrato. Nos comentários, o ator de "Além da Ilusão" respondeu: "Também te amo".

Além disso, Rafa também publicou uma foto em que surge coladinho com a esposa e disse: "6 anos, 51840 horas, 3110400 minutos, 186624000 segundos que escolhemos construir o que hoje é realidade. Te amo e amo nossa família". Sem perder a piada, Tatá replicou: "Se teve tempo de calcular os segundos é porque tá entediado. Te amo e tô de fio dental. Acabei de tirar. Tava incomodando", escreveu ela.

