Wilma Pertillo publica foto em perfil oficial de Gal Costa Reprodução do Instagram

Publicado 13/01/2023 11:06

Rio - Wilma Petrillo, viúva da cantora Gal Costa, publicou uma foto ao lado de um cachorro no Instagram oficial da cantora, nesta quinta-feira, e dividiu a opinião dos fãs da artista, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, em novembro do ano passado. "Salvador", dizia a legenda.

Através dos comentários, é possível notar a revolta de alguns admiradores de Gal com publicação. "Seu nome não é Gal", reclamou um. "Estarrecido com esse tipo de coisa. Um desrespeito com os fãs que pensam e sentem a falta de Gal o tempo todo", disse outro internauta. "Wilma, você não representa a Gal Costa! Um pouco de dignidade é o mínimo que se espera neste perfil oficial", opinou um terceiro.

No entanto, houve quem defendesse Wilma. "Gente, parem de ofender a mulher, nitidamente ela postou na conta errada, quem tem mais de um Instagram logado no celular sabe que isso é comum. Mais amor, por favor!", pediu um usuário da rede social. "Gente, ela está mostrando quem ficou, olha a expressão, isso é luto. Deixem a mulher dela em paz. Deus a tenha em bom lugar, e proteja esses dois amores dela", apontou outro.

Alguns fãs também sugeriram que a conta oficial de Gal fosse utilizada como um 'memorial' de sua carreira. "Eu não acredito! Que desrespeito!! Que absurdo! Esse perfil poderia ser um memorial da carreira, seguir divulgando a obra da Gal. Houve o lançamento da última gravação dela, junto à Marina Sena, e nada foi registrado ou divulgado aqui. Eis que dois meses depois do seu falecimento, essa foto? É a pura manifestação da possessividade e do descaso com a artista. Inacreditável", lamentou um fã da baiana. "Esse perfil poderia ser agora um acervo que mantenha vivo o legado de Gal. Sentimos falta das postagens dela, agora só nos resta relembrar, sentir saudades e manter vivo aquilo que ela conquistou", frisou mais um admirador da cantora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gal Costa (@galcosta)

Polêmica sobre local do enterro

Em novembro do ano passado, Paulo Lima, ex-empresário de Gal Costa, e Wilma trocaram farpas nas redes sociais por conta do local de sepultamento da artista. A cantora foi enterrada em São Paulo, cidade onde vivia com a mulher e o filho, Gabriel Costa. No entanto, muitos amigos, fãs e admiradores da cantora questionaram o motivo de o sepultamento não ter sido no Rio de Janeiro, onde também está o corpo da mãe de Gal.

"Gal Costa comprou um Jazigo Perpétuo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, quando faleceu sua mãe. Neste cemitério estão sepultados Carmem Miranda, Ary Barroso, Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Cazuza, Glauber e Anecy Rocha, os membros da Academia Brasileira de Letras e a maioria dos grandes artistas e personalidades do nosso país. Gal, intuitiva como era, até isso deve ter previsto", disse o ex-empresário, ao postar uma foto da sepultura de Gal nas redes sociais.

"Não é justo que seja sepultada num jazigo que não é seu e que seja dificultada a chegada de seus fãs e amigos para homenagens e despedidas finais. Por que isso tudo está acontecendo? Quem deseja apagar e esconder essa pessoa amada por tantos? O que há por trás de tudo isso?", questionou.

Muitos fãs concordaram com a postagem de Paulo, mas Wilma rebateu. "Paulo, você não sabe de nada", disse Wilma Petrillo. Questionada por outros fãs, ela afirmou: "Esse tal Paulo não convivia com Gal há mais de 40 anos".