Após boatos, cantora Lexa nega ter feito plásticas no rosto - Reprodução / Instagram

Após boatos, cantora Lexa nega ter feito plásticas no rosto Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2023 08:52 | Atualizado 13/01/2023 08:54

Rio - A cantora Lexa usou as redes sociais, na quinta-feira, para desmentir boatos de que teria feito plásticas e procedimentos estéticos no rosto. No Twitter, a funkeira de 27 anos explicou o porquê de estar com o rosto "diferente" e sanou a curiosidade dos fãs.

fotogaleria

"Toda hora eu recebo mensagens: 'O que você fez no rosto?'. Gente, eu não fiz nada, só engordei 7 quilos e, naturalmente, tudo na gente aumenta…", elucidou a artista, que aproveitou para contar que já voltou a praticar exercícios físicos para retomar a silhueta anterior. "Já voltei para os treinos pra recuperar meu peso antigo e minha disposição também", acrescentou.