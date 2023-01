Ludmilla - Ygor Marques / Divulgação

Publicado 13/01/2023 08:31 | Atualizado 13/01/2023 08:31

Rio - O ano já começou bem para Ludmilla, de 27 anos. Após brilhar no Palco Sunset no Rock In Rio, em 2022, a cantora contou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira, que foi confirmada no Palco Mundo do festival no ano que vem. Além disso, ela vibrou ao revelar que vai ser uma das atrações do The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro.

"Eu estou confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio e no skyline do The Town. Obrigada, meu Deus", escreveu ela no Twitter.

EU TÔ CONFIRMADA NO PALCO MUNDO DO ROCK IN RIO E NO SKYLINE DO THE TOWN OBRIGADA MEU DEUS — LUDMILLA (@Ludmilla) January 13, 2023

Ludmilla também usou o Instagram para celebrar sua conquista. "Reforçando mais uma vez a teoria que eu carrego comigo: Faz o seu melhor e confia. O momento de você se sentar na mesa, sempre chega. Tô muito feliz! Vamos de novo marcar a história", afirmou na legenda.







Através dos comentários, amigos da cantora celebraram a notícia. "Por aqui a placa "Justiça sendo feita" já tá levantada desde a última edição!", disse Marcos Mion. "Estaremos lá te aplaudindo e quebrando tudo", afirmou Klebber Toledo. "Merecido demais", frisou MC Maneirinho.