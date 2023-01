Stênio Garcia e mais famosos prestigiam peça de Antonio Fagundes na Zona Sul do Rio

Rio - Antonio Fagundes, de 73 anos, recebeu um time de famosos na estreia de sua peça "Baixa Terapia - Uma Comédia no Divã" em um teatro da Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Stênio Garcia esteve no local, acompanhado da mulher, Mari Saade, para prestigiar o amigo, com quem contracenou em "Carga Pesada", de 2003 a 2007, na TV Globo. Na ocasião, os atores colocaram o papo em dia e posaram para fotos.

Outros famosos também marcaram presença no local, como Rafa Kalimann, Cissa Guimarães, Edson Celulari e a mulher, Karin Roepke, Ana Lima, Andréia Horta, Larissa Maciel, Rafael Losso e Mouhamed Harfouch.





