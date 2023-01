Monique Evans e Solange Gomes trocam farpas no Twitter - Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2023 10:15

Rio - Monique Evans e Solange Gomes protagonizaram o maior barraco no Twitter, na madrugada deste domingo, e a briga vai parar na Justiça. Tudo começou quando a namorada da DJ Cacá Werneck desabafou sobre comentários dos internautas dizendo que sua filha, Bárbara Evans, tinha dado o golpe da barriga no marido, Gustavo Theodoro. A campeã da "Ilha Record 2", então, relembrou que foi acusada, durante sua participação em "A Fazenda 13", em 2021, pela loira de ter engravidado do cantor Waguinho de propósito.

"Doeu, né, Monique? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem on-line e de jatinho", escreveu ela.

Doeu, né @moniquevansreal ? O que vc fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem On Line e de jatinho. — Solange Gomes (@GomesSolange) January 7, 2023

Monique não ficou calada. "Gata, você deu o golpe, mas se deu mal! Agora fica chorando por aí, se fazendo de coitada! Acorda! Enquanto a minha neta foi feita fora da barriga. Foram três anos, e tudo muito bem planejado pelo dois. E a sua? Escolheu bem o pai, e se ferrou", afirmou. "Eu e a Bárbara dormimos muito bem, porque sabemos a verdade. Já você gata garota, até hoje não superou o golpe!! Só fala nosso até hoje. Acho é pouco", completou.

Gata, vc deu o golpe, mas se deu mal!!! Kkkkkkkkk

Agora fica chorando por aí , se fazendo de coitada!! Acorda!! E quanto a minha neta, foi feita fora da barriga. Foram 3 anos, e tudo muito bem planejado , PELOS DOIS. E a sua? Escolheu bem o pai, e se ferrou!! Kkkkkkkkk — Monique Evans (@moniquevansreal) January 8, 2023

Eu e a Bárbara, dormimos muito bem.. Pq sabemos a verdade. Já vc gata garota, até hoje ñ superou o golpe!! Só fala nosso até hoje., Acho é pouco!!! Kkkkkkkkkkkkkkkkk — Monique Evans (@moniquevansreal) January 8, 2023

Solange rebateu: "Monique, eu não dei golpe algum. Por que então não tive o filho do milionário jogador Renato Gaúcho, não é mesmo? E eu me dei super bem com a gravidez do pai da minha filha. Sabe por que? Porque tenho uma filha que me ama muito e é minha grande amiga hoje e é isso que te incomoda", disse. "Está provando do próprio veneno".

Monique eu n dei golpe algum. Por que então não tive o filho do milionário jogador Renato Gaúcho, não é mesmo? E eu me dei super bem com a gravidez do pai da minha filha. Sabe por que? Porque tenho uma filha que me ama muito e é minha grande amiga hoje e é isso que te incomoda. pic.twitter.com/R3tZmmx2AJ — Solange Gomes (@GomesSolange) January 8, 2023

No Instagram Stories, Bárbara se pronunciou sobre o assunto. "Eu dei o golpe da barriga? Fizemos fertilização e gastamos a maior grana para ter nosso 'golpe'. Sou apaixonada pelo meu marido. Tudo foi planejado e desejado. A gente se ama, sei que é difícil acreditar, mas aceitem. Ah, eu sou casada com divisão total de bens, então de golpe aqui não tem nada. Só amor".

No Twitter, a ex- musa da banheira do Gugu mandou um recado para Bárbara. "Bárbara querida, reclame com a desocupada da sua mãe que começou falando de mim. Agora aguenta. Nem sei da sua vida, nem me interessa. Mas me lembrei agora que a sua temporada na 'Fazenda' foi embaixo do edredom com um rapaz que esqueci o nome. Ah! Vem aqui calar minha boca".

Bárbara querida, reclame com a desocupada da sua mãe que começou falando de mim. Agora guenta. Nem sei da sua vida, nem me interessa. Mas me lembrei agora que a sua temporada na Fazenda foi embaixo do edredom com um rapaz que esqueci o nome. Ah! Vem aqui calar minha boca. — Solange Gomes (@GomesSolange) January 8, 2023

Por fim, Solange disse que irá processar Monique. "O processo agora vem. Odeio, mas está me acusando sem provas. Nunca te fiz nada. Vai provar o que fala de mim. Tá esquecida? Quer mídia? Vai ganhar processo". Logo depois, ela mostrou que já procurou seus advogados.

Monique Evans prepare, o processo agora vem. Odeio, mas está me acusando sem provas. Nunca te fiz nada. Vai provar o que fala de mim. Tá esquecida? Quer mídia? Vai ganhar processo. Dr Bruno Maher e Dra Monica Gandra serão acionados na segunda-feira. — Solange Gomes (@GomesSolange) January 8, 2023