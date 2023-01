Ex-BBB Adriano Castro participou da invasão ao Congresso Nacional - Reprodução/Twitter

Publicado 08/01/2023 17:37 | Atualizado 08/01/2023 17:42

Rio - Adriano Castro, ex-integrante do Big Brother Brasil 1, participou da invasão ao Congresso Nacional que ocorreu neste domingo (8). O artista plástico é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e realizou uma live mostrando bolsonaristas radicais deixando um quartel-general em Brasília rumo à Praça dos Três Poderes, em Brasília.

fotogaleria "Não era o que todo mundo queria que a gente fosse para o Congresso? Seu desejo está se realizando, estamos indo para o Congresso Nacional agora. Ninguém para mais a gente. Agora ninguém para mais, estamos ocupando duas faixas da pista. A galera estava ansiosa para sair do quartel, ninguém aguentava mais. E acabou, chega! Estamos fazendo história, quem achou que isso não ia acontecer se enganou", disparou.

Invasão

Um grupo de manifestantes bolsonaristas radicais furaram o bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal na tarde deste domingo, 8, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e depredaram o interior dos prédios. Os atos antidemocráticos são organizados por eleitores movidos por intenções golpistas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022.

Os bolsonaristas atacaram primeiro o prédio do Congresso, enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas. Eles também quebraram o vidro entrando pelo Salão Nobre e subiram para o terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Lula. O térreo do local foi totalmente destruído.