Mel Maia mostrou bastidores das gravações de "Vai na Fé"Reprodução Internet

Publicado 08/01/2023 14:10

Rio - Mel Maia aproveitou a gravação noturna, no último sábado (7), da novela "Vai na fé" para compartilhar com seus seguidores registros dos bastidores. A atriz, que está de volta às telinhas após alguns anos fora das novelas, se prepara para viver Guiga na nova trama das sete da TV Globo.

A namorada de Mc Daniel postou em seu Story vídeos das gravações, mostrando outros participantes do elenco, além do diretor da novela e o momento do final do expediente, às dez da noite. Mel também mostrou para seus fãs detalhes do cenário e da produção da sua personagem, além de explicar como o famoso beijo técnico é dirigido.