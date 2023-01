Anitta usou look inspirado em Marietta Baderna - Foto: Julia Bandeira

Publicado 08/01/2023 19:24 | Atualizado 08/01/2023 19:43

Rio - Anitta desembarcou no Rio de Janeiro, neste domingo (08), com seu projeto de pré-carnaval. A cantora levou o evento "Ensaios da Anitta" para o Riocentro e inovou no figurino ao escolher um look baseado no tema "Guerreiras". A poderosa, que homenageou Tieta do Agreste no show de Salvador , agora celebrou Marietta Baderna.