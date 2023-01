Com look inspirado em Tieta do Agreste, Anitta abre temporada de pré-carnaval - Foto: Julia Bandeira

Publicado 07/01/2023 20:20

Rio - Com look inspirado em Tieta do Agreste, personagem do romance de Jorge Amado, Anitta iniciou a temporada de ensaios de pré-carnaval neste sábado no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. A cantora usou as redes sociais para explicar a escolha do tema de suas fantasias.

fotogaleria "Meu carnaval este ano irá falar sobre mulheres guerreiras. Olha a fantasia de hoje", disse nos Stories. Em seguida, a poderosa fez uma postagem usando o figurino. "O nome dela é Tieta. Pronta para começar os ensaios do carnaval. Vem comigo, @ensaiosdaanitta", escreveu.

A personagem do livro "Tieta do Agreste", publicado em 1977, que foi escorraçada de sua cidade natal por ser uma pessoa sexualmente livre, foi eternizada na adaptação televisiva por Betty Faria e no cinema por Sônia Braga.

Os Ensaios da Anitta são famosos por receberem convidados que dividem o palco com a artista. Desta vez, os baianos Márcio Victor, do Psirico, e Xanddy Harmonia, além da banda Timbalada, esquentam o pré-carnaval da poderosa. No domingo (08), os Ensaios da Anitta desembarcam no Rio de Janeiro.