Virginia Fonseca com a primogênita Maria Alice - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2023 15:52

Rio - Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores, neste domingo (8), um vídeo da primogênita Maria Alice, de um ano e sete meses, cantarolando trechos do sucesso "Só tem eu" do pai, Zé Felipe. Na legenda, a influencer escreveu: "Simplesmente perfeita!!! Cantando Só tem eu, música que marcou nossa união e quando gravamos o clipe, eu já estava grávida da Maria Alice, só não sabíamos ainda… arrasou Maria!!!! Nossa cantora", e arrancou elogios dos seguidores.

O casal está junto desde 2021 e tem duas filhas, Maria Flor é a irmã mais nova e tem dois meses de idade. Na publicação, outros artistas e amigos do casal se juntaram aos fãs e seguidores para elogiar os dons da pequena. A mãe de Virgínia, Margareth Serrão comentou babando a neta: "Não me canso de ver este vídeo! Cantorina da vovô. Demais!", Ivete Sangalo marcou presença e escreveu: "Que fofura meu Deus", Gabriela Pugliesi disse: "Eu não estava preparada!", o cabelereiro Augusto Freire comentou: "Meu Deus!!! Essa menina não vai ser brincadeira viu… se preparem", e entre outros a cantora Gabi Martins elogiou: "Fofura!"