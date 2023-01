Bruno Mazzeo se emociona ao falar sobre a morte de Roberto Dinamite - Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2023 12:35 | Atualizado 08/01/2023 14:15

Rio - Vários famosos e personalidades usaram as redes sociais para lamentar a morte de Roberto Dinamite, maior artilheiro e ídolo do Vasco, aos 68 anos, na manhã deste domingo, vítima de um câncer no intestino. Torcedores do Gigante da Colina, Bruno Mazzeo e Fátima Bernardes foram os primeiros a se manifestarem sobre a partida do ex-jogador.

Aos prantos, Bruno disse nos Stories do Instagram: "Sempre que me perguntam: 'Bruno, você é Vasco por causa do seu pai?'. Sempre respondo que não, que sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite. O maior de todos", afirmou. Em seguida, o ator publicou uma foto ao lado de Dinamite e destacou: "As lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável".







Na mesma rede social, Fátima Bernardes exaltou o talento de Roberto. "É assim que quero me lembrar dele. Com Roberto Dinamite me tornei torcedora do Vasco. Foi meu primeiro ídolo no futebol. Comprei revista com a foto dele na capa, lia tudo nos jornais sobre ele, vibrei as conquistas vascaínas e com as convocações pra seleção brasileira. Sempre achei que ele merecia mais reconhecimento do que teve. O maior artilheiro do Brasileirão nos deixou hoje com apenas 68 anos. Que domingo triste. Que a família e os amigos recebam muito carinho nesse momento de dor", escreveu.







Veja o que mais famosos disseram:

Fábio Porchat: "Lá se vai Roberto Dinamite o melhor vascaíno de todos os tempos… Obrigado por tudo!".

Lá se vai Roberto Dinamite o melhor vascaíno de todos os tempos… Obrigado por tudo! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 8, 2023

Teresa Cristina: "Eu não sei o que0 dizer, eu já disse tudo em vida. Meu ídolo, meu amigo, o Vasco pra mim sempre foi você".







Lucio Mauro Filho: "O cara jogava muito e por isso mesmo, tinha o respeito de todas as torcidas. Fora de campo sempre foi um gentleman e mesmo eu sendo flamenguista, sempre fiz questão de deixar claro minha gigantesca admiração por ele, todas as vezes que nos encontrávamos. O futebol brasileiro segue no luto. Que as novas gerações se espelhem no exemplo deste grande craque! Meus sentimentos à família, amigos e admiradores do gigante Roberto Dinamite! Descansa em paz, mestre!".







Antonio Tabet: "Roberto Dinamite é desses ídolos que, hoje, dificilmente surgem: apaixonados, identificados, bem intencionados e respeitados pelos adversários. Descanse em paz. Meus sentimentos à torcida cruzmaltina".