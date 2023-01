Bianca e Juliette aproveitam restaurante em Paris - Reprodução Internet

Publicado 08/01/2023 11:14

Rio - Bianca Andrade e Juliette prolongaram sua temporada na França em Paris, e aproveitam as noitadas da Cidade das Luzes. Na noite do último sábado (7), as influenciadoras foram para um restaurante badalado e compartilharam com seus seguidores registros da noite. No Story, Boca Rosa compartilhou o post e legendou: "Vão lá engajar esse casalzão". Após ironizarem que são um casal em terras parisienses, fãs e seguidores entraram na brincadeira e começaram a shippar as amigas.

Amigas das duas e outros famosos comentaram a publicação de Boca Rosa. Lexa comentou: "Tu tá um abuso", Hugo Gloss escreveu: "Eu shipo essa amizade #biette", Juliana Goes disse: "Amo essas duas", Camila Farani elogiou: "Escândalo" e a fotógrafa Thalita Castanha comentou: "Amando essa dupla!!!!"

Os fãs e internautas marcaram presença para elogiar as ex-sisters e a amizade entre as duas. Recados como: "Bia e Juli, a amizade de milhões. Perfeitas!!!!", "na minha cabeça esse casal é real", "As proprietárias do Brasil! Lindas" e "A cara de quem têm todos os boletos pagos!", foram os mais criativos.