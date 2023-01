Bia Feres deu à luz sua segunda filha - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2023 21:25

Rio - Veio ao mundo neste sábado (07) a segunda filha de Bia Feres, ex-atleta de nado sincronizado. Casada com o empresário Maurício Sirotsky Neto, a irmã gêmea de Branca Feres já é mãe de de Isaac, de 1 ano e 5 meses. A caçula da ex-nadadora chegou com 3,620kg e 49 centímetros.

"Serena entrou no grupo! Em um parto lindo e normal no dia 7 de janeiro. Os números sempre tiveram um significado na minha vida, sempre fui fã do número 11, mas o 7 mais uma vez mostrou a sua força! Dia 7 de julho de 2021, foi a chegada do nosso Isaac e agora 7 de janeiro nossa pequena Serena chegou pra encher ainda mais nossa vida de amor e alegria. Foi um parto lindo, rápido e cheio de pessoas especiais me acompanhando nesse momento único", relatou.