Thaila Ayala e Fiorella Mattheis posam mostrando as barrigas - Reprodução Internet

Publicado 07/01/2023 15:55

Rio - Thaila Ayla e Fiorella Mattheis compartilharam em suas redes sociais uma sequência de fotos que fizeram em meio à natureza. As duas amigas estão grávidas e exaltam suas barrigas enquanto posam em um terreno descampado. Na legenda, acompanhando o carrossel de cliques, Thaila escreveu "Mãe Natureza", em espanhol. Ambas aparecem com a mesma roupa e as fotos foram compartilhadas em preto e branco.

fotogaleria

Fiorella espera o primeiro filho, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto, já Thaila está grávida pela segunda vez, e espera Tereza com Renato Góes, com quem tem já Francisco, de um ano. Nos comentários, amigos, seguidores e fãs marcaram presença para elogiar a dupla. Romana Novaes, esposa de Alok, escreveu: "Que lindas", Julia Faria disse: "Lindezas", Dani Calabresa comentou: "Lindas" e Andre Nicolau elogiou: "Meus amores"