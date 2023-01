Viviane Araújo celebra quatro meses de Joaquim - Reprodução Internet

Viviane Araújo celebra quatro meses de JoaquimReprodução Internet

Publicado 07/01/2023 14:01

Rio - Viviane Araújo compartilhou, na última sexta-feira (6), em seu Instagram registros do aniversário de quatro anos do seu primeiro filho, Joaquim. A pequena comemoração contou com um bolo decorado de animais e alguns docinhos no mesmo tema. Na legenda dos cliques mostrando o pequeno, a Rainha de Bateria do Salgueiro escreveu: "Não podia faltar o meu bolinho no meu mêsversario!"

Joaquim é o seu primeiro filho, fruto do casamento de Viviane com o empresário Guilherme Militão, o casal está junto desde 2021. Nos comentários, fãs e amigos da artista passaram para desejar felicidades ao pequeno. A atriz Evelyn Castro comentou: "Saúde pra ele!!!! Bençãos e mais bençãos divinas. Lindão demais", e Gloria Pires elogiou: "Coisa mais gostosa".

As artistas se juntaram aos fãs internautas que mandaram recados como: "Adoro a energia dos mesversarios do Joaquim, claramente os pais poderiam fazer festão como todos os artistas, mas sempre fazem tudo lindo e simples. Me representa, felicidades Joaquim", "Lindo e muito espertinho: já pegando um pedaço do bolo", "Carinha do pai esse bebezinho, lindo e fofinho" e "Parabéns príncipe! Papai do céu te cubra com o Manto Sagrado por toda sua vida".