Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam praia juntosReprodução Internet

Publicado 07/01/2023 12:30 | Atualizado 07/01/2023 12:31

Rio - Paolla Oliveira usou suas redes sociais, neste sábado (7), para compartilhar um momento fofo que passou com seu namorado Diogo Nogueira. De férias na praia, o casal aproveitou a folga de final e início de ano para relaxar juntos. Na legenda do carrossel de fotos, a artista escreveu: "Estar ao seu lado criando memórias é muito valioso pra mim".

Os dois aparecem em clima de romance no cenário paradisíaco de areia, sol e mar, e receberam muitos elogios de amigos, fãs e seguidores do casal. Mensagens como: "Vocês merecem toda felicidade do mundo", "Um mundo de felicidade para vocês", "Encontro de almas" e "Aff que casal maravilhoso é esse", foram as mais vistas.