Gretchen e Esdras de Souza renovaram os votos em cerimônia indígena Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2023 18:44

Rio - Gretchen renovou os votos de casamento com Esdras de Souza na última sexta-feira. A cerimônia em ritual indígena aconteceu em Soure, na Ilha do Marajó, no Pará, e os detalhes foram divulgados pela cantora de 63 anos em suas redes.

"Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia. A Pajé Roxita, fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó. Eu e Esdras agora estamos casados sob a benção da mata, do vento, dos espíritos da floresta, do sol e Deus. Foi lindo, emocionante, muito forte e significativo. Quem conhece sabe", contou.

Gretchen e Esdras de Souza oficializaram o relacionamento em outubro de 2020. A cerimônia ocorreu no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará.