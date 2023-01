Jeremy Renner passa aniversário em hospital - Reprodução Internet

Jeremy Renner passa aniversário em hospitalReprodução Internet

Publicado 07/01/2023 13:05 | Atualizado 07/01/2023 14:43

Rio - Jeremy Renner, o astro conhecido pelo papel de Gavião Arqueiro, completa 52 anos neste sábado (7). O ator posou com a equipe do hospital que salvou a sua vida e agradeceu ao trabalho de todos ao escrever: "Obrigada à renomada equipe da UTI por começar essa jornada". Jeremy sofreu um acidente no último domingo (1), ao ser atropelado por uma máquina de neve, que destruiu completamente parte de seu torso, em Reno, nos Estados Unidos.

