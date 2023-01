Dessa Castorino mostra barriga de gestação aparecendo - Reprodução Internet

Publicado 07/01/2023 11:48

Rio - Lipe Ribeiro e Dessa Castorino anunciaram a gravidez no final de novembro de 2022, e neste sábado (7) a influenciadora mostrou a barriga aparecendo pela manhã. Em seu Story, a atriz postou dois registros de como o bebê começa a mostrar volume quando acorda e escreveu "Bom dia filho, de manhã da pra ver muito!"

O casal, que se conheceu durante o programa "De Férias com o Ex", descobriu o sexo do primeiro filho, Dom, no último dia 17 de dezembro durante o Chá Revelação. Lipe e Dessa assumiram o namoro no início de novembro de 2022, mas os rumores apontam que o relacionamento durava desde o início do ano.