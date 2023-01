Famosos prestigiam peça de Lilia Cabral e Giulia Bertolli - Daniel Pinheiro/ Agnews

Publicado 07/01/2023 08:11

Rio - Lilia Cabral e a filha, Giulia Bertolli, reuniram um verdadeiro time de famosos em uma sessão exclusiva da peça "A Lista", para convidados, no teatro de um shopping da Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira. Edson Celulari, Karin Roepke, Zezé Polessa, Totia Meirelles, Mariana Xavier, Juliana Paiva, Thales Bretas, Carol Barcellos, Mateus Solano, Paula Braun, Betty Faria e Marcos Caruso estavam entre eles.

Na ocasião, as atrizes receberam o carinho dos colegas e posaram para fotos com eles. Em "A Lista", Lilia dá vida à Laurita, uma aposentada, que devido as circunstâncias, se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, interpretada por Giulia. O encontro das duas traz à tona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas.