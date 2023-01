Alok responde pergunta sobre traição - Reprodução Internet

Publicado 07/01/2023 10:51 | Atualizado 07/01/2023 10:57

Rio - Alok usuou suas redes sociais, na última sexta-feira (6), para interagir com seus fãs. O DJ postou em seu Story uma caixa de perguntas e, em meio a outras questões sobre os shows e sua vida pessoal, recebeu um questionamento sobre traição. Casado com Romana Novais desde 2019, o casal tem dois filhos Ravi, três anos, e Raika, dois anos, e seus seguidores perguntaram se já havia traído a amada.

Em resposta, Alok respondeu com uma foto da família escrito: "Não entendo as pessoas que traem. Porque não termina? Ah porque não quer perder a posse do outro... Qualquer relacionamento vai ter desafios. Muitos desistem no primeiro que encontra pela frente. Trair a Romana seria como trair todos os meus princípios de vida."

Alok também respondeu perguntas sobre a sua agenda de shows, suas medidas corporais, seu filme favorito, quantidade de carros na sua coleção e seu tratamento de labirintite. Fãs indígenas e de outros países também apareceram para celebrar o DJ e perguntar quando o artista fará mais apresentações internacionais.