Mamãe coruja! Heloisa Périssé beija a filha durante passeio

Rio - Heloisa Périssé, de 56 anos, e a filha, Luísa, de 24, passearam em um shopping da Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira. No local, a atriz mostrou que é do tipo mamãe coruja e encheu a filha de beijinhos e abraços.

Luísa é fruto do antigo relacionamento de Heloísa com o ator Lug de Paula, filho de Chico Anísio e conhecido por interpretar o personagem Seu Boneco. A artista também é mamãe de Antônia, de 16 anos, de seu atual casamento com diretor Mauro Frias.

