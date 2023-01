Thaila Ayala e Fiorella Mattheis - Reprodução do Instagram

Publicado 07/01/2023 10:16

Rio - Thaila Ayala usou o Instagram, nesta sexta-feira, para compartilhar alguns cliques ao lado da amiga Fiorella Mattheis. Nas imagens, as duas aparecem exibindo o barrigão de gravidez. "Ôh, sorte", escreveu a mulher de Renato Góes na legenda.

Nos comentários, Fiorella relembrou o trabalho delas em "Malhação" (2007) e brincou ao citar as personagens: "Vivian com 32 semanas e Marcela com 24". Os internautas também reagiram às imagens e elogiaram as atrizes. "Lindas demais", afirmou um. "Maravilhosas", opinou outro.