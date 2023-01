Joelma abriu o coração em entrevista ao ’É de Casa’ - Reprodução/TV Globo

Joelma abriu o coração em entrevista ao ’É de Casa’Reprodução/TV Globo

Publicado 07/01/2023 19:34

Rio - Joelma participou do quadro "Promessas" do programa "É De Casa" e revelou que teve uma infância violenta por causa do pai. A cantora de 48 anos abriu o coração e confessou que conseguiu perdoar o familiar depois de sentir muito ódio.