Publicado 07/01/2023 17:41

Rio - Juliano Cazarré comoveu os seguidores neste sábado (07) ao compartilhar um registro com a filha Maria Guilhermina, de 6 meses. A bebê é fruto do casamento do ator com Leticia Cazarré e está internada desde o nascimento por conta de uma cardiopatia rara

O ator apareceu com a caçula no colo e rezou por sua melhora. "Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós Vos pedimos que junteis os Vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das Vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Dai-nos, Mãe Santíssima, por vossa intercessão, a graça da saúde e da recuperação da nossa Maria Guilhermina, que é nomeada em homenagem a vós. Que ela cresça e possa viver uma vida com saúde e autonomia, cheia de amor por Cristo, por ti, Santa Virgem, por São José e pela Santa Igreja."