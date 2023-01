Juliette e Bianca são barradas em restaurante - Reprodução do Instagram

Juliette e Bianca são barradas em restauranteReprodução do Instagram

Publicado 07/01/2023 11:45

Rio - Juliette relembrou um perrengue que passou com Bianca Andrade em Paris, na França, através de um vídeo publicado no Instagram Stories, neste sábado. A campeã do "Big Brother Brasil 21" disse que elas foram barradas na porta de um restaurante, na noite desta sexta-feira, devido as roupas que estavam usando.

fotogaleria

"Nós fomos do jeito que chegamos, com aquela roupa de homem da neve, para um restaurante bem chique. Aí chegou lá, o segurança olhou para a minha bota e disse: 'Não pode'... A pobre da Bianca com um look de milhões. Ela disse: 'Mas eu estou de Miu Miu', e o segurança falou: 'Mas essa roupa é de neve, não pode aqui no restaurante'", começou Juliette.

Elas, então, retornaram ao hotel e trocaram as vestimentas. "Ainda bem, que bom que ele falou, porque era verdade, o povo estava vestido muito chique. Nós voltamos e nos trocamos, colocamos roupa normal, e fomos para outro lugar, só que estava muito calor. Então voltamos de novo, colocamos uma roupa de piriguete, e fomos para a balada", destacou a cantora.

Após a noitada, Juliette e Bianca tomaram café da manhã juntinhas. Nas imagens, publicadas pela paraibana, as duas aparecem de roupão, toalha na cabeça e óculos escuros. "Amizade de milhões", comentou Anitta.