Carla Perez e Scheila Carvalho dançam muito em show de Anitta

Rio - Ex-dançarinas no grupo "É o Tchan", Carla Perez, de 45 anos, e Scheila Carvalho, de 49, se divertiram no ensaio do bloco de Anitta, no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, na noite deste sábado. Mesmo com o pé machucado, a loira mostrou muita empolgação e dançou ao lado da amiga.

Na ocasião, Carla também trocou carinhos com o marido, Xanddy, que fez uma participação no show da Poderosa. Pertinho do palco, ela tietou o amado e fez fotos e vídeos dele.

Anitta, claro, brilhou. Com um look inspirado em Tieta do Agreste, personagem do romance de Jorge Amado, a cantora não deixou ninguém parado ao som de seus maiores sucessos e recebeu no palco o Timbalada e Márcio Victor, do Psirico.

