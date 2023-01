Isis Valverde aproveita férias na Bahia - Reprodução Internet

Publicado 08/01/2023 12:10

Rio - Isis Valverde compartilhou com seus seguidores, no último sábado (7), mais registros da sua passagem por Caraíva, na Bahia. Aproveitando as férias de final e início de ano, a atriz aparece na região litorânea em contato com a natureza, e exalta as belezas do local. Na legenda do carrossel, a artista escreveu: "Céu?".

Nos comentários, Isis recebeu muitos elogios de amigos, fãs e internautas, além de muitas mensagens para a cidade baiana. A atriz Carolina Ferraz escreveu: "Minha terrinha", Martha Graeff respondeu: "Sim, céu" e o apresentador Pedro Andrade elogiou: "Lindeza". Seguidores também marcaram presença e mandaram recados como: "Amo esse cantinho no mundo!!!", "Bahia, terra da alegria", "Deusa" e "O céu é você", foram os mais criativos.