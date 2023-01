Gil do Vigor relata momentos de tensão em voo - Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2023 11:40 | Atualizado 08/01/2023 11:48

Rio - Gil do Vigor, de 31 anos, viveu momentos de tensão durante um voo para os Estados Unidos, onde cursa doutorado, na madrugada deste domingo. O ex-BBB, que estava acompanhado da mãe, Jacira Santana, e do sobrinho, Davi, contou no Instagram Stories, que a aeronave enfrentou uma turbulência devido ao mau tempo e precisou pousar em outro aeroporto.

"O avião não consegue descer por causa do vento! Vai ser na emoção e Jesus que acalme os ventos, por favor, porque ainda preciso fazer meu PhD, Davi ir para a Disney e ‘mainha’ vigorar na faculdade", escreveu ele na legenda do vídeo. Momentos depois, ele comentou: "Agora ele vai voltar e esperar o clima melhorar".

Devido a tempestade, o avião precisou pousar em outro aeroporto. Em terra firme, Gil deu mais detalhes da situação. "Maior nervoso das nossas vidas. Teve uma tempestadezinha e o avião não conseguia pousar. ‘Inha’ não, ‘zona’, enorme. Teve uma hora que o avião começou a balançar e todo mundo achou que ele ia cair, porque, de fato, assim… Não tinha estabilidade. E o piloto lá, tudo tremendo, aí teve que ir para outro aeroporto. Gente, foi loucura, viu? Mas estamos em terra viva. Meu Deus do céu, que nervoso", admitiu.

No Twitter, Gil do Vigor também se manifestou sobre o sufoco "Só amando muito para enfrentar uma tempestade, passar este susto, dormir em hotel… Mas sempre valerá a pena! (Estamos bem e me recuso a voltar para o céu)", escreveu ele, que pensou que iria morrer. "Hoje foi a primeira vez que eu realmente pensei que iria partir dessa para uma melhor e o sentimento de impotência é terrível! Mas deu tudo certo e estamos bem”, finalizou.

Só amando muitooooo para enfrentar uma tempestade, passar este susto, dormir em hotel… Mas sempre valerá a pena! (Estamos bem e me recuso a voltar para o céu). — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 8, 2023