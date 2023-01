Viih Tube aproveita dias ensolarados - Reprodução Internet

Publicado 08/01/2023 12:57 | Atualizado 08/01/2023 12:57

Rio - Viih Tube compartilhou com seus seguidores, no último sábado (7), um clique aproveitando os dias ensolarados da folga de final de ano. Grávida da sua primeira filha, Lua, a ex-BBB posou sentada na beira d'água de uma praia e refletiu sobre o ano novo. Na legenda escreveu: "Já escreveu suas metas pra 2023? Aproveita esse fim de semana pra começar segunda feira com tudo, fazendo um passinho de cada vez pros seus sonhos".

Nos comentários, fãs e internautas marcaram presença para elogiar a barriguinha de Viih, que já aparece, mesmo sem a revelação de quantos meses está a gestação. Recados como: "Que barriguinha linda! Parece a barriga da Barbie", "Que mamãe mais linda", "Virou mãe e ficou mais perfeita, como pode...", "Que linda! Dá pra ver o formato da Lua direitinho" e "Que barrigão lindo Viih" foram os mais vistos.