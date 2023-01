Maiara, Maraisa e Anitta - Foto: Webert Belicio/AgNews

Publicado 08/01/2023 22:38 | Atualizado 09/01/2023 09:50

Rio - Maiara e Maraisa fizeram uma participação especial no "Ensaios da Anitta", que aconteceu neste domingo no Riocentro. A dupla entregou os próximos passos na carreira artística e comentou o legado de Marília Mendonça, que emplacou o Top 1 do Spotify na última semana.

"Para esse ano estamos com um projeto que será gravado em Lisboa e muitos shows pelo Brasil. Ainda temos a tour na Europa no final de janeiro", contou Maiara. "Esse é o nosso ano de criatividade, é o ano que a gente mais vai produzir de toda a nossa carreira até hoje. Ano passado nós fizemos três anos em um, eu costumo falar. E esse ano vai ser do mesmo jeito", entregou Maraisa.

Sobre a vida amorosa, Maraisa brincou que ainda não desistiu de Roberto Carlos. A dupla cantou com o Rei no especial de fim de ano da TV Globo. "Estou tentando o Roberto Carlos até hoje, mas ele é muito difícil", disse.



Maiara ainda falou sobre mais um marco na carreira da amiga Marília Mendonça, morta em acidente aéreo em novembro de 2021. A versão solo do single "Leão', que faz parte do álbum póstumo "Decretos Reais - 2", alcançou o 1° no Spotify.

"Ela merece! Era uma artista fora da curva e é a rainha do sertanejo até hoje. Sempre soubemos que a Marília seria uma artista surpreendente, mesmo não estando aqui, ela segue surpreendendo. Os fãs dela são incríveis."