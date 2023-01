Viviane Araujo veste macacão branco em feijoada do Salgueiro - AgNews

Viviane Araujo veste macacão branco em feijoada do SalgueiroAgNews

Publicado 09/01/2023 09:13 | Atualizado 09/01/2023 09:15

Rio - Viviane Araujo marcou presença na tradicional feijoada do Salgueiro, realizada neste domingo, no bairro do Andaraí, Zona Norte do Rio, e apostou em um look confortável. Para o evento, que ocorre em todo segundo domingo do mês, a atriz de 47 anos optou por um macacão branco justinho, com listras vermelhas laterais e ainda usou um tênis esportivo.

fotogaleria

Viviane, que é Rainha de Bateria da escola de samba, esteve acompanhada pelo marido, Guilherme Militão, com quem posou para fotos e trocou vários beijos.

A feijoada do Salgueiro, que ocorreu na quadra da agremiação, contou também com apresentações musicais. Entre elas, estavam o cantor Xande de Pilares, além do Grupo Entre Elas e Identidade, a Bateria Furiosa e o elenco Show do Salgueiro.