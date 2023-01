Luciana Gimenez teve a perna esquerda imobilizada após acidente na neve - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 20:51 | Atualizado 09/01/2023 20:53

Rio - Luciana Gimenez atualizou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira, diretamente do hospital onde foi internada após sofrer um acidente em Aspen, nos Estados Unidos . A apresentadora de 53 anos usou os Stories do Instagram para compartilhar uma foto de sua perna esquerda, que foi imobilizada após a ex-modelo passar por uma cirurgia de emergência.

O procedimento aconteceu depois de Luciana fraturar a perna em quatro lugares diferentes. A apresentadora do "Superpop" sofreu uma queda enquanto esquiava, no último sábado. Luciana estava acompanhada pelos filhos, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente. "Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngrime. Ao tentar parar, aconteceu o acidente. A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local", diz o comunicado.