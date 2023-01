Namorado de Luciana Gimenez posta vídeo e diz que ’tudo vai ficar bem’ após apresentadora sofrer acidente na neve - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2023 12:05

Rio - Renato Breia, namorado da apresentadora Luciana Gimenez, fez uma postagem nos Stories, do Instagram, em apoio à artista, que sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen , nos Estados Unidos. Renato postou um vídeo e disse que Luciana logo estará dançando novamente. "Vai ficar tudo bem! Já já estará dançando para a gente de novo", escreveu na legenda da imagem.

Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiva em alta velocidade e precisou passar por uma cirurgia. "Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngrime. Ao tentar parar, aconteceu o acidente. A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local", diz o comunicado da assessoria de imprensa da artista.

Com fortes dores, a apresentadora precisou passar por uma cirurgia. "Ela passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência, que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda", finaliza o documento.

Recentemente, o ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, também sofreu um acidente na neve. Na ocasião, ele limpava a neve em sua casa, no estado americano de Nevada, quando foi atingido por uma máquina conhecida como "snowcat". O ator chegou a ficar em estado crítico, passou por cirurgias após ter parte do torso destruída pelo maquinário e segue se recuperando na UTI do hospital.