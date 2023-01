Pedro Scooby e Cintia Dicker vibram com evolução da filha, Aurora - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2023 10:33

Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais, no domingo, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da filha caçula, Aurora, que está internada desde o nascimento, em 26 de dezembro. No Instagram, o surfista apareceu ao lado da esposa, Cintia Dicker, e os dois comemoraram a evolução do quadro da menina, que já passou por três cirurgias.

"Galera, passando para avisar aqui que a Aurora está melhorando a cada dia e acho que logo, logo, ela vai para casa", celebrou Scooby via stories. "Ela está linda, plena!", acrescentou Cintia, que estava sentada do lado do marido, a respeito da pequena.

Em seguida, o casal agradeceu pelo apoio dos seguidores. "Valeu galera, muito obrigado pelas orações!", disse o surfista. "Muito obrigada, mesmo, todo mundo que está orando, mandando boas energias para a Aurora, está dando certo", afirmou a modelo.

Na sequência, Pedro Scooby compartilhou duas fotos de sua ida à missa, onde mostrou um papelzinho rosa com o nome da filha caçula escrito. Além de Aurora, o surfista também é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 7, frutos de seu antigo relacionamento com Luana Piovani.