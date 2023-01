Beth Goulart desabafa sobre a morte dos pais, os atores Paulo Goulart e Nicette Bruno - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 19:03

Rio - Beth Goulart fez uma homenagem ao pai, o ator Paulo Goulart, que, se estivesse vivo, completaria 90 anos nesta segunda-feira (9). A atriz, de 61 anos, também é filha de Nicette Bruno, que morreu em 2020, aos 87 anos, vítima das complicações da covid-19.

"Hoje meu pai faria 90 anos se ainda estivesse entre nós. Ele sempre foi uma referência para mim em todos os sentidos, uma referência de respeito, dignidade, talento, generosidade e compreensão. Um homem bom, um homem de bem e o bem é como o sol, ilumina por onde passa", disse ela sobre o pai que morreu aos 81 anos, em 2014, em decorrência de um câncer renal avançado.

"O senhor deixou um rastro de luz em sua caminhada terrena, fazendo o bem e nos ensinando a sermos assim, sempre com a responsabilidade de cuidar e aceitar o outro em sua diferença, aprendendo com a diferença e valorizando o saber. Aprendi com você, meu pai, que conhecimento não se perde, se acumula, por isso sempre nos ensinou a estudar. O aprendizado é a grande tarefa da vida e o amor é o maior sentido de nossa existência. Quem ama se torna melhor, quem ama se doa ao outro, quem ama perdoa, quem ama supera a si mesmo. Obrigada, meu pai, por tudo e por tanto. Te amo muito, meu pai!", concluiu Beth, que tem mais dois irmãos: a atriz Bárbara Bruno, de 66, e o ator Paulo Goulart Filho, de 57.